Джонсон предложил передать Украине истребители времен Второй мировой войны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил передать Украине истребители Spitfire, которые использовались британскими войсками во время Второй мировой войны. Как сообщает «Газета.Ru», в интервью CNN политик отметил, что с помощью такой техники можно уничтожать дроны.

Джонсон считает, что современные образцы летной техники для этого Киеву не нужны. Политик также высказал сожаления, что Великобритания больше не производит Spitfire.

Ранее в том же интервью экс-премьер рассказал об отношении стран Европы к спецоперации на Украине. По словам Джонсона, в Германии «в какой-то момент» считали, что быстрое поражение Киева было бы более выгодным с экономической точки зрения.