РФ и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов», сообщает издание Euractiv, ссылаясь на источник в альянсе.

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В частности, речь идет о сохранении достаточного расстояния между кораблями РФ и НАТО.

По словам собеседника издания, некоторые члены альянса из Восточной Европы, высказали сомнения относительно подобных контактов между военными, в то время как другие участники блока подчеркнули, что поддержание такого канала связи «входит в обязанности Бауэра».

В публикации отмечается, что среди членов НАТО отсутствует единство мнений во многих вопросах в отношении складывающейся ситуации.