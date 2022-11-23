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18 минут назад

РФ и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море

Газета.Ru

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов», сообщает издание Euractiv, ссылаясь на источник в альянсе.

РФ и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет о сохранении достаточного расстояния между кораблями РФ и НАТО.

По словам собеседника издания, некоторые члены альянса из Восточной Европы, высказали сомнения относительно подобных контактов между военными, в то время как другие участники блока подчеркнули, что поддержание такого канала связи «входит в обязанности Бауэра».

В публикации отмечается, что среди членов НАТО отсутствует единство мнений во многих вопросах в отношении складывающейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином, в ходе которых стороны обсудили возможное применение Украиной «грязной бомбы».

Армия,Валерий Герасимов,Генштаб,НАТО,
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