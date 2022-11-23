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44 минуты назад

Борис Джонсон предложил передать Украине истребители времен Второй мировой войны

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил передать Украине истребителей Spitfire, которые использовались во время Второй мировой войны. Об этом политик сказал в интервью CNN.

Джонсон предложил передать Украине истребители времен Второй мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, украинцам «достаточно будет» таких самолетов, с помощью которых, по мнению Джонсона, можно уничтожать дроны. При этом современные образцы летной техники для этого не нужны, полагает Джонсон.

«Жаль, что мы их (Spitfire) больше не производим», - заметил экс-премьер.

Ранее газета The Times сообщила, что Великобритания передаст Украине три вертолета Sea King. Они войдут в новый пакет помощи Киева, в который также будут включены 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Армия,Борис Джонсон,
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