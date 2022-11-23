Джонсон предложил передать Украине истребители времен Второй мировой войны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил передать Украине истребителей Spitfire, которые использовались во время Второй мировой войны. Об этом политик сказал в интервью CNN.

По его словам, украинцам «достаточно будет» таких самолетов, с помощью которых, по мнению Джонсона, можно уничтожать дроны. При этом современные образцы летной техники для этого не нужны, полагает Джонсон.

«Жаль, что мы их (Spitfire) больше не производим», - заметил экс-премьер.