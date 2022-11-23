В ЛНР назвали причины отказа Киева от наступления на Луганск

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия отказалась от наступления на Луганск из-за нехватки боеприпасов, непогоды и больших потерь. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Марочко, сейчас идут позиционные бои и «плановые локальные боестолкновения», которые позволяют выявить бреши в обороне ЛНР.

18 ноября Марочко говорил, что украинские силы начали «выдыхаться» на луганском направлении и переходить от наступления к обороне.

Ранее американские аналитики из ISW также пришли к выводу, что дожди и непогода замедлили боевые действия в ЛНР, остановили наземные атаки и привели к усилению артиллерийского огня.

Пентагон пообещал вооружать Киев вместе с европейскими союзниками «столько, сколько потребуется», но запасы оружия истощаются и Украина сталкивается с проблемами, писала The Washington Post.

Чиновник одной из стран НАТО заявил WP, что российские заводы по производству артиллерийских снарядов в то же время работают в две и в три смены, в стране много запасов оружия.