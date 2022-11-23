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2 часа назад

В ЛНР назвали причины отказа Киева от наступления на Луганск

Мария Иванова

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия отказалась от наступления на Луганск из-за нехватки боеприпасов, непогоды и больших потерь. Об этом сообщает ТАСС.

В ЛНР назвали причины отказа Киева от наступления на Луганск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Марочко, сейчас идут позиционные бои и «плановые локальные боестолкновения», которые позволяют выявить бреши в обороне ЛНР.

18 ноября Марочко говорил, что украинские силы начали «выдыхаться» на луганском направлении и переходить от наступления к обороне.

Ранее американские аналитики из ISW также пришли к выводу, что дожди и непогода замедлили боевые действия в ЛНР, остановили наземные атаки и привели к усилению артиллерийского огня.

Пентагон пообещал вооружать Киев вместе с европейскими союзниками «столько, сколько потребуется», но запасы оружия истощаются и Украина сталкивается с проблемами, писала The Washington Post.

Чиновник одной из стран НАТО заявил WP, что российские заводы по производству артиллерийских снарядов в то же время работают в две и в три смены, в стране много запасов оружия.

WP отмечала, что российские позиции во многих случаях более укреплены, украинцы вынуждены пытаться прорвать сразу несколько линий обороны. Осенняя слякоть делает маневры особенно трудными, такая ситуация сохранится примерно до середины зимы - пока земля не замерзнет.

Армия,Андрей Марочко,НАТО,Пентагон,
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