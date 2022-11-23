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2 часа назад

В США рассказали о «распродаже» предприятий британского ВПК

Lenta.ru

Экономический кризис и падение уровня жизни, вызванные ростом инфляции, влиянием последствий COVID-19 и выходом из Евросоюза, могут привести к волне поглощений предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Великобритании американскими и другими западными корпорациями. Об этом рассказывает Breaking Defense.

В США рассказали о «распродаже» предприятий британского ВПК
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению гендиректора ассоциации Make UK Defense Эндрю Киннибурга, новые поглощения предприятий ВПК «представляют собой реальную и реальную опасность, особенно для поставщиков среднего уровня, которые кажутся особенно уязвимыми».

По данным издания, британские оборонные компании могут стать объектом настоящей «распродажи» — с дисконтом в 10-15 процентов от их стоимости в Великобритании. Причины этого заключаются, в частности, в падении курса британского фунта стерлингов по отношению к американскому доллару и слабой поддержке оборонного сектора британскими банками.

«Способность американских фирм приобретать технологии, становясь владельцем бизнеса конкурента, а затем перемещать их за границу, в значительной степени связана с тем, что правительство Великобритании согласилось с этой практикой», — признает издание.

В ноябре газета Telegraph сообщила, что Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2.

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