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2 часа назад

Times: Британия передаст Украине вертолеты Sea King

ТАССиещё 4

Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King. Об этом сообщила в среду газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

Британия передаст Украине вертолеты
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По ее данным, это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву. Лондон также поставит ВС Украины 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Издание уточняет, что украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. В общей сложности британцы обучили 10 украинских экипажей.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Данная модель широко использовалась во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. В настоящее время вертолеты не выпускаются, однако стоимость экземпляров достигает порядка £5 млн (около $6 млн).

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Ранее Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, более 16 тыс. артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

Армия,СВО,Бен Уоллес,
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