Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся возобновить полномасштабное наступление на населенные пункты республики. О подготовке скорой операции ВСУ он предупредил в Telegram.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС Станислав Красильников / ТАСС

По данным Марочко, украинские военные возобновят попытки в течение ближайших пяти-семи дней. В их планах — наступление на города Сватово и Кременная. Офицер отметил, что в ближайшую неделю в этом регионе установится стабильная температура ниже нуля, которая станет комфортной для продвижения колесной и гусеничной техники.

«Это время нужно для восполнения потерь в штурмовых подразделениях, формирования ударных групп и проведения боевого слаживания», — написал Морочко. 18 ноября он уверял, что ВСУ перешли к маневренной и глухой обороне в ЛНР.