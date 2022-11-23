В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
2 часа назад

В США рассказали о повышении смертоносности ракет Stinger

Lenta.ru

Боевая эффективность ракет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger повышена за счет использования пусковой установки переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

В США рассказали о повышении смертоносности ракет Stinger
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор напомнил, что теперь для запуска Stinger может использоваться модифицированная установка Javelin под названием Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU), которая получила, в частности, инфракрасный прицел, позволяющий применять ПЗРК ночью.

«Комбинация LWCLU/Stinger имеет возможность получать координаты цели из других источников. Это делает ее значительно более смертоносной, чем при использовании оригинальной пусковой установки Stinger», — говорится в публикации.

Автор уверяет, что «новая комбинация LWCLU/Stinger будет легче и меньше», чем оригинальный Stinger.

В ноябре издание The Drive сообщило, что армия США научилась применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители