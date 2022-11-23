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3 часа назад

Российские хакеры раскрыли личности будущих сотрудников СБУ

Елена Прошина

Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») выложили в сеть список из 400 курсантов Академии службы безопасности Украины – будущих сотрудников СБУ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на проект «Немеzида».

Российские хакеры раскрыли личности будущих сотрудников СБУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Курсанты, имена которых были обнародованы, в ближайшее время должны попасть на службу в вооруженные силы Украины. Хакеры опубликовали их имена и фамилии, фотографии, контактные данные, адреса и номера телефонов.

Кроме того, в сеть попали данные преподавательского состава Академии СБУ, перечни учебных групп, образовательные программы, а также успеваемость курсантов.

Ранее сервера Академии были взломаны группой хакеров «Zаря». В открытый доступ были выложены адреса регистрации, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, автомобильные номера.

В результате взлома также стали известны перечни учебных групп, образовательные программы и сведения об успеваемости курсантов, которые в ближайшее время вступят в ряды СБУ.

Напомним, группировка RaHDIt ранее опубликовала в открытом доступе сведения о более чем 1,5 тыс. сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. В том числе были выложены сведения о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах.

Армия,СВР России,
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