Российские хакеры раскрыли личности будущих сотрудников СБУ

Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») выложили в сеть список из 400 курсантов Академии службы безопасности Украины – будущих сотрудников СБУ. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на проект «Немеzида».
Курсанты, имена которых были обнародованы, в ближайшее время должны попасть на службу в вооруженные силы Украины. Хакеры опубликовали их имена и фамилии, фотографии, контактные данные, адреса и номера телефонов.
Кроме того, в сеть попали данные преподавательского состава Академии СБУ, перечни учебных групп, образовательные программы, а также успеваемость курсантов.
Ранее сервера Академии были взломаны группой хакеров «Zаря». В открытый доступ были выложены адреса регистрации, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, автомобильные номера.
В результате взлома также стали известны перечни учебных групп, образовательные программы и сведения об успеваемости курсантов, которые в ближайшее время вступят в ряды СБУ.
Напомним, группировка RaHDIt ранее опубликовала в открытом доступе сведения о более чем 1,5 тыс. сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. В том числе были выложены сведения о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах.