Тайвань зафиксировал приближение к острову истребителей и кораблей КНР

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет, об этом заявило министерство обороны Тайваня в Twitter.

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Как уточнили в ведомстве, в среду, 23 ноября, около 06:00 (01:00 по Москве) военные зафиксировали корабли и истребители, которые приближались к острову. «Вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе маневров два истребителя J-16 зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня на юго-западном участке. Кроме того, к востоку от острова было зафиксировано появление палубного противолодочного вертолета Ка-28. В ответ на действия Китая военные Тайваня поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.