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2 часа назад

Пасечник назвал число возможных пленных на Украине военных ЛНР

Вероника Полынина

В сформированном на основе заявлений родственников списке военных ЛНР, которые, вероятно, попали в плен к украинской стороне, насчитывается 640 имен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью газете «Известия».

Пасечник назвал число возможных пленных на Украине военных ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что назвать точное число российских военнослужащих, которые находятся в плену на Украине невозможно. Однако можно предположить количество пленных солдат Российской Федерации с помощью сформированного на основе заявлений родственников списка. По его словам, сейчас в нем 640 имен. Пасечник заверил, что российская сторона прикладывает все усилия для освобождения каждого попавшего в плен солдата. Министерство обороны РФ непрерывно получает новые списки, добавил он.

Врио главы ЛНР считает, что Международный комитет Красного Креста ничего не предпринимает, не ведет учет или игнорирует обязанности предоставить список российских военнослужащих, находящихся в плену. Обмен военнопленными проходит с рядом трудностей, Пасечник винит в этом «непоследовательную позицию» Украины. Он заявил, что Киев отказывается соблюдать прежние договоренности и меняет данные по числу обмениваемых военнослужащих.

Армия,Леонид Пасечник,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,
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