Пасечник назвал число возможных пленных на Украине военных ЛНР

В сформированном на основе заявлений родственников списке военных ЛНР, которые, вероятно, попали в плен к украинской стороне, насчитывается 640 имен. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью газете «Известия».

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Он заявил, что назвать точное число российских военнослужащих, которые находятся в плену на Украине невозможно. Однако можно предположить количество пленных солдат Российской Федерации с помощью сформированного на основе заявлений родственников списка. По его словам, сейчас в нем 640 имен. Пасечник заверил, что российская сторона прикладывает все усилия для освобождения каждого попавшего в плен солдата. Министерство обороны РФ непрерывно получает новые списки, добавил он.