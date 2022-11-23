"Известия": российский Су-35С уничтожил украинский самолет

Российский истребитель Су-35С во время патрулирования и выполнения боевой задачи уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

По данным издания, пилот обнаружил воздушную цель, которая была идентифицирована как украинский боевой самолет. После запроса разрешения на уничтожение и получения положительного ответа летчик выпустил по цели ракету, после чего отметка вражеского самолета на радаре пропала.