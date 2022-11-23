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44 минуты назад

"Известия": российский Су-35С уничтожил украинский самолет во время патрулирования

Газета.Ru

Российский истребитель Су-35С во время патрулирования и выполнения боевой задачи уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

"Известия": российский Су-35С уничтожил украинский самолет
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

По данным издания, пилот обнаружил воздушную цель, которая была идентифицирована как украинский боевой самолет. После запроса разрешения на уничтожение и получения положительного ответа летчик выпустил по цели ракету, после чего отметка вражеского самолета на радаре пропала.

Вернувшись на базу вылета пилот узнал, что уничтожил украинский самолет. О том, что это была за машина и когда произошел воздушный бой не сообщается. Ранее Минобороны показало кадры применения штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Армия,СВО,Минобороны России,
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