"Известия": российский Су-35С уничтожил украинский самолет

Российский истребитель Су-35С во время патрулирования и выполнения боевой задачи уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны России.
По данным издания, пилот обнаружил воздушную цель, которая была идентифицирована как украинский боевой самолет. После запроса разрешения на уничтожение и получения положительного ответа летчик выпустил по цели ракету, после чего отметка вражеского самолета на радаре пропала.
Вернувшись на базу вылета пилот узнал, что уничтожил украинский самолет. О том, что это была за машина и когда произошел воздушный бой не сообщается. Ранее Минобороны показало кадры применения штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.