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2 часа назад

Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье

Lenta.ruиещё 2

Российские разведчики фиксируют дефицит электричества в подконтрольном Киеву Запорожье и близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчики РФ отметили дефицит электричества в Запорожье
Фото: ТАССТАСС

По итогам наблюдения на позициях военнослужащие отметили, что после российских ударов по энергетическим и военным объектам ночами стало гораздо темнее.

Командир разведгруппы с позывным «Гума» отметил, что в темноте через приборы ночного видения заметно перемещение украинских военных и техники, а также лучше видно огни населенных пунктов.

По его словам, с российских позиций видны удары по объектам, над Запорожьем часто наблюдается дым. При этом разведка четыре дня назад зафиксировала запуски ракет HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ) по два залпа по шесть зарядов.

Ранее, 19 ноября, российские военные нанесли удары по складу боеприпасов украинских войск и по территории завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Армия,Мотор Сич,
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