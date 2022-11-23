Le Monde: Запад критически истощил запасы оружия из-за помощи Украине

Запасы оружия в Европе и США достигли критического минимума из-за регулярных поставок на Украину. При этом возможности восполнения необходимых вооружений ограничены. Об этом сообщило издание Le Monde, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, Украине для противостояния России необходим широкий арсенал западных стран, в первую очередь США, которые обеспечивают две трети военной мощи Киева. Однако запасы Запада с каждым разом уменьшаются до критических значений, речь идет и о Европе, и о США.

Издание пишет, что количество противотанковых и противовоздушных ракетных установок, снарядов и беспилотников сократилось в несколько раз.

Le Monde приводит мнения аналитиков, которые полагают, что запасы оружия в Соединенных Штатах опустились ниже уровня, необходимого для обучения и военного планирования. В публикации отмечается, что Вашингтон обратился к Южной Корее для покупки 100 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые планировал отправить Киеву. Однако руководство Южной Кореи ответило отказом, так как не захотело каким-либо образом участвовать в конфликте.