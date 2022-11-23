Le Monde: Запад критически истощил запасы оружия из-за помощи Украине

Запасы оружия в Европе и США достигли критического минимума из-за регулярных поставок на Украину. При этом возможности восполнения необходимых вооружений ограничены. Об этом сообщило издание Le Monde, передает ТАСС.
Как говорится в публикации, Украине для противостояния России необходим широкий арсенал западных стран, в первую очередь США, которые обеспечивают две трети военной мощи Киева. Однако запасы Запада с каждым разом уменьшаются до критических значений, речь идет и о Европе, и о США.
Издание пишет, что количество противотанковых и противовоздушных ракетных установок, снарядов и беспилотников сократилось в несколько раз.
Le Monde приводит мнения аналитиков, которые полагают, что запасы оружия в Соединенных Штатах опустились ниже уровня, необходимого для обучения и военного планирования. В публикации отмечается, что Вашингтон обратился к Южной Корее для покупки 100 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые планировал отправить Киеву. Однако руководство Южной Кореи ответило отказом, так как не захотело каким-либо образом участвовать в конфликте.
Невозможность быстрого пополнения запасов оружия объясняется снижением военных расходов Запада после развала СССР. Западные оружейные компании не способны оперативно выполнять большие заказы, так как производственные линии подвергались многолетним сокращениям, пишет Le Monde.