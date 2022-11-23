В Турции заявили, что у страны есть альтернативы истребителям F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у страны есть альтернативы истребителям F-16, которые Соединенные Штаты пока отказываются продавать Турции, сообщает телеканал TRT.
"Мы прилагаем усилия для приобретения F-16. Переговоры военных делегаций между Турцией и США продолжаются. Проведены четыре встречи, из них три в Турции и одна в США. Поступили хорошие новости. Однако если ничего не получится, у нас в голове есть другие идеи", - заявил Аскар.
Турция хочет купить 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов Block 70 для того, чтобы модернизировать имеющиеся у Турции истребители F-16. США отказываются продавать Турции истребители и комплекты модернизации из-за того, что власти Турции приобретают у России вооружения. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретенный у России зенитно-ракетный комплекс С-400 готов к использованию.