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1 час назад

Министр обороны Турции заявил, что у страны есть альтернативы истребителям F-16

Газета.Ru

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у страны есть альтернативы истребителям F-16, которые Соединенные Штаты пока отказываются продавать Турции, сообщает телеканал TRT.

В Турции заявили, что у страны есть альтернативы истребителям F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы прилагаем усилия для приобретения F-16. Переговоры военных делегаций между Турцией и США продолжаются. Проведены четыре встречи, из них три в Турции и одна в США. Поступили хорошие новости. Однако если ничего не получится, у нас в голове есть другие идеи", - заявил Аскар.

Турция хочет купить 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов Block 70 для того, чтобы модернизировать имеющиеся у Турции истребители F-16. США отказываются продавать Турции истребители и комплекты модернизации из-за того, что власти Турции приобретают у России вооружения. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретенный у России зенитно-ракетный комплекс С-400 готов к использованию.

Армия,Хулуси Акар,
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