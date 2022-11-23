В Турции заявили, что у страны есть альтернативы истребителям F-16

"Мы прилагаем усилия для приобретения F-16. Переговоры военных делегаций между Турцией и США продолжаются. Проведены четыре встречи, из них три в Турции и одна в США. Поступили хорошие новости. Однако если ничего не получится, у нас в голове есть другие идеи", - заявил Аскар.