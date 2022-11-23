В России допустили создание беспилотных РСЗО

«Нашими предприятиями создана роботизированная версия БМП-3 с боевым модулем "Синица", которая может управляться дистанционно, а также работать в автономном режиме. Беспилотными могут стать и другие виды техники, те же РСЗО. Почему нет? Роботизация военной техники — один из ключевых трендов последних лет, а потому самые актуальные направления — беспилотные системы, способные частично замещать человека на поле боя, действовать в условиях сетецентрической войны», — сказал он.