На Украине оценили возможность России провести новые массированные атаки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Радио Свобода» рассказал о ракетном потенциале России и оценил возможность проведения новых массированных атак по территории страны.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«У нас есть информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10 процентов, есть ракеты, которых осталось 18 процентов, есть ракеты, которых, к сожалению, до черта на территории РФ — это ракеты C-300», — заявил он.

Данилов отметил, что у России имеется большое количества данного вида оружия, которым якобы постоянно обстреливаются Запорожская, Херсонская и Харьковская области. Также, по его словам, Россия имеет достаточное количество ресурсов для того, чтобы провести три-четыре массированные атаки, равноценные произошедшей 15 ноября.