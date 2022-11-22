На Украине оценили возможность России провести новые массированные атаки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Радио Свобода» рассказал о ракетном потенциале России и оценил возможность проведения новых массированных атак по территории страны.
Данилов отметил, что у России имеется большое количества данного вида оружия, которым якобы постоянно обстреливаются Запорожская, Херсонская и Харьковская области. Также, по его словам, Россия имеет достаточное количество ресурсов для того, чтобы провести три-четыре массированные атаки, равноценные произошедшей 15 ноября.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что для мирных переговоров России и Украины отсутствуют минимальные условия. Он отметил, что альянс не видит условий для политического урегулирования конфликта в краткосрочной перспективе.