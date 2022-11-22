США рассматривают возможность передачи Украине дронов Gray Eagle

Вашингтон пока не принял четкого решения относительно поставок беспилотников Gray Eagle на Украину, рассказала на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ga.com ga.com

Отмечается, что во вторник, 22 ноября, группа из 16 сенаторов Конгресса США призвала главу Пентагона Ллойда Остина направить Киеву разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Они обосновали это тем, что поставки аппаратов якобы смогут изменить «стратегический ход войны в пользу Украины».

Сабрина Сингх подчеркнула, что ведомство постоянно анализирует список доступных для поставок на Украину вооружений, «однако по Gray Eagle решение пока не принято».

Ранее сообщалось, что Штаты рассматривают поставки беспилотников этого типа на Украину после внесения ряда модификаций. Вместе с тем, обсуждение включения MQ-1C в состав очередного пакета военной помощи ведется преимущественно в теоретической плоскости, так как планируемые модификации сложны технически.