Турция заявила о готовности применить С-400

Система ПВО С-400, приобретенная Турцией у России, готова к применению. Она будет использована в случае исходящих стране угроз, заявил во вторник глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать", - приводит во вторник слова министра телеканал A-Haber,.
Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен.
Вслед за приобретением Турцией С-400 США исключили ее из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.