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43 минуты назад

Турция заявила о готовности применить приобретенную у России ЗРК С-400 в случае угрозы

ТАСС

Система ПВО С-400, приобретенная Турцией у России, готова к применению. Она будет использована в случае исходящих стране угроз, заявил во вторник глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Турция заявила о готовности применить С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать", - приводит во вторник слова министра телеканал A-Haber,.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен.

Турция испытала аналог С-400

Вслед за приобретением Турцией С-400 США исключили ее из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Армия,Хулуси Акар,Рособоронэкспорт,
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