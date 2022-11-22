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1 час назад

Генерал США назвал слабое место американской армии

Илья Родин

Слабым местом экспедиционных сил армии США является логистика, заявил генерал Джеймс Макконвилл, начальник штаба американских сухопутных войск. Об этом пишет портал 19FortyFive.

Генерал США назвал слабое место американской армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генерал подчеркнул, что военные аналитики рассматривают логистические возможности американского экспедиционного корпуса как весьма спорные.

Макконвилл пояснил, что в случае гипотетического прямого столкновения КНР с США китайские военные прежде всего постараются нарушить логистику. Они будут предпринимать атаки на танкеры и авианосцы, что позволит им раздробить силы противника, уничтожить по отдельности разрозненные соединения.

Этот сценарий теоретически может позволить Пекину, даже при меньшей военной мощи, одержать победу над Вашингтоном, резюмировал генерал.

Напомним, что американские военные эксперты нередко высказываются о различных проблемах в армии США. В частности, о неготовности 50% воздушного флота Штатов к выполнению поставленных задач.

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