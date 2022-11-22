Генерал США назвал слабое место американской армии

Слабым местом экспедиционных сил армии США является логистика, заявил генерал Джеймс Макконвилл, начальник штаба американских сухопутных войск. Об этом пишет портал 19FortyFive.

Генерал подчеркнул, что военные аналитики рассматривают логистические возможности американского экспедиционного корпуса как весьма спорные.

Макконвилл пояснил, что в случае гипотетического прямого столкновения КНР с США китайские военные прежде всего постараются нарушить логистику. Они будут предпринимать атаки на танкеры и авианосцы, что позволит им раздробить силы противника, уничтожить по отдельности разрозненные соединения.

Этот сценарий теоретически может позволить Пекину, даже при меньшей военной мощи, одержать победу над Вашингтоном, резюмировал генерал.