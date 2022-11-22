Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что два беспилотника попытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС), но были сбиты.

По словам городского главы, над акваторией флот также отразил сегодня, 22 ноября, атаки трех дронов.

«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, сработали системы противовоздушной обороны, два БПЛА были сбиты. До этого в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.