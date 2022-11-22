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3 часа назад

В Севастополе сбили еще два беспилотника возле Балаклавской ТЭС

Lenta.ruиещё 14

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что два беспилотника попытались атаковать Балаклавскую теплоэлектростанцию (ТЭС), но были сбиты.

Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам городского главы, над акваторией флот также отразил сегодня, 22 ноября, атаки трех дронов.

«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил Развожаев.

Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Ранее губернатор сообщил, что Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, сработали системы противовоздушной обороны, два БПЛА были сбиты. До этого в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

Армия,Михаил Развожаев,
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