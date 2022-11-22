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40 минут назад

В США озвучили возможный сценарий затягивания конфликта на Украине

Рамблер

Долгий конфликт на Украине может привести к ядерной войне между США и Россией. Такое мнение в своей статье в Newsweek высказал журналист Джонатан Тобин.

В США озвучили возможный сценарий затягивания конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение нескольких часов на прошлой неделе можно было представить себе наихудший сценарий войны между США и Россией», — написал он.

Тобин объяснил, что речь идет об инциденте с ракетой на территории Польши. Снаряд приписывали РФ, что грозило применением пятой статьи устава НАТО и следующей за этим Третьей мировой войной с возможностью применения ядерного оружия со стороны России или США. В итоге ситуация разрешилась сама собой, когда выяснилось, что ракета принадлежит Украине, однако угроза повторения, но не с таким благоприятным исходом остается до сих пор.

В связи с этим Тобин раскритиковал президента Владимира Зеленского и Белый дом за нежелание решать конфликт.

Журналист также напомнил, что глава США планировал поддерживать Украину до полной победы Киева и возвращения всех территорий.

Тобин надеется, что инцидент в Польше поможет им пересмотреть свои взгляды на российско-украинской конфликт.

«Нужна более рациональная американская политика в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы. Также он будет осознавать гуманитарную катастрофу, которая, скорее всего, только усугубиться в ближайшие месяцы, и будет рассматривать прекращение конфликта в качестве своего приоритета», — заключил журналист.

Напомним, что 15 ноября на границе Польши с Украиной в Люблинском воеводстве упала ракета. В результате инцидента погибли два человека.

Армия,СВО,Владимир Зеленский,НАТО,
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