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47 минут назад

Назван «подлый» способ победы Китая над США

Lenta.ru

Вооруженные силы США мало что смогут сделать против Китая в западной части Тихого океана без обильных и регулярных поставок топлива, боеприпасов и продовольствия. «Подлый» способ победы Пекина над Вашингтоном в гипотетической войне за Тайвань назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс.

Назван «подлый» способ победы Китая над США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потенциальные противники — такие, как Китай, — знают это. Они будут преследовать логистический флот, доставляющий технику вооруженным силам, что сделает его приоритетной целью [для ударов со стороны противника]», — говорится в публикации.

По оценке автора, в этом случае американские силы «могут даже никогда не добраться до поля битвы».

Обозреватель уверяет, что «армия США это понимает».

В январе научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг рассказал изданию Defense News, что использование телекоммуникационного оборудования стандарта 5G китайской компании Huawei в случае приобретения ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 Lightning II предоставит Пекину возможность получить много информации о том, как работает самолет США.

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