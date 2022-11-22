Сенаторы призвали Пентагон передать Украине беспилотники Grey Eagle

«Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что США изучают, как модифицировать свои беспилотники Grey Eagle для их передачи на Украину.

По данным телеканала, США изучают возможность модификации беспилотников, чтобы снизить вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из аппаратов, при этом сохранив их эффективность. Уточняется, что это потенциально увеличит вероятность получения беспилотников украинской стороной.