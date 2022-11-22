Сенаторы призвали Пентагон передать Украине беспилотники Grey Eagle

Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена передать Украине беспилотники, пишет газета Wall Street Journal.
Отмечается, что 16 сенаторов направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle.
«Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины», — говорится в письме.
Ранее сообщалось, что США изучают, как модифицировать свои беспилотники Grey Eagle для их передачи на Украину.
По данным телеканала, США изучают возможность модификации беспилотников, чтобы снизить вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из аппаратов, при этом сохранив их эффективность. Уточняется, что это потенциально увеличит вероятность получения беспилотников украинской стороной.