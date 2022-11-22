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2 часа назад

WSJ: сенаторы США попросили администрацию Байдена передать Украине беспилотники

Газета.Ruиещё 2

Группа американских сенаторов призвали администрацию президента США Джо Байдена передать Украине беспилотники, пишет газета Wall Street Journal.

Сенаторы призвали Пентагон передать Украине беспилотники Grey Eagle
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 16 сенаторов направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом передать Украине разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle.

«Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что США изучают, как модифицировать свои беспилотники Grey Eagle для их передачи на Украину.

По данным телеканала, США изучают возможность модификации беспилотников, чтобы снизить вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из аппаратов, при этом сохранив их эффективность. Уточняется, что это потенциально увеличит вероятность получения беспилотников украинской стороной.

Армия,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
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