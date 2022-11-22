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2 часа назад

Пентагон закупил модернизированные бронетранспортеры Stryker на $146,7 млн

Газета.Ru

Пентагон заключил контакт с компанией General Dynamics на поставку армии США бронированных колесных машин Stryker в модернизированном варианте A1 на общую сумму $146,7 млн. Об этом сообщает Military & Aerospace Electronics.

Пентагон закупил модернизированные бронетранспортеры на $146,7 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бронетранспортер легче, чем танки, но более качественно вооружен, чем бронированные автомобили Humvees - у него есть дистанционный 30-мм пушка, боевой модуль M151 с пулеметом M2 калибра 0,50, пулеметом M240 калибра 7,62 мм или автоматическим гранатометом Mk-19. Существуют версии Stryker с пушкой калибра 105-мм.

Семейство Stryker включает три специализированные машины на общей платформе: разведывательную машина M1127, мобильную артиллерийскую систему M1128 и разведывательную машину M1135 NBC.

Stryker A1 также может быть оснащен новейшим разведывательным оборудованием для специальных миссий. Оценочная стоимость одной машины около $5 млн.

По этому контракту General Dynamics поставка машин должна быть завершена к ноябрю 2024 года.

Армия,Пентагон,
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