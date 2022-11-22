Военкор заявил о росте боевого потенциала России

«Мы идем вперед, мы наступаем. И ЧВК, и наша пехота, и морпехи, РосгРосгвардия, пограничники и так далее. Вся структура работает. (...) Насыщаемся. Сейчас мы говорим о росте нашего потенциала, вот это есть», — заявил военкор.