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5 часов назад

В России установили целевые задания по обеспечению войск в зоне спецоперации

Газета.Ruиещё 3

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции.

В России установили целевые задания по обеспечению войск в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению», — сказал он в рамках заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Правительство также определило перечень федеральных ведомств, которые могут совершать государственные закупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков.

Армия,Михаил Мишустин,
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