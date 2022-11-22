В России установили целевые задания по обеспечению войск в зоне СВО

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции.
«Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению», — сказал он в рамках заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Правительство также определило перечень федеральных ведомств, которые могут совершать государственные закупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков.