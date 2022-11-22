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6 часов назад

Минобороны РФ рассказало о зачистке ДНР от ВСУ

Ura.Ru

Российская армия за сутки уничтожила более 120-ти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга.

Последний обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ назвали одним из самых серьезных

Также на Южно-Донецком направлении были уничтожены механизированная бригады украинский бойцов и три разведывательные группы в районе населенного пункта Павловка.

Кроме того, были уничтожены различные виды техники. Помимо этого, были уничтожены 11 пунктов управления ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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