В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении Россией обещания

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«Российская сторона выполняет все свои обязательства по соответствующему меморандуму. Патрулирование территорий, которые покинули курды — это совместная ответственность. То есть и Турции в том числе», — ответил парламентарий.

По его слова, любые силовые действия на этих территориях чреваты опасными последствиями, так как может быть снижена возможность политического урегулирования ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.