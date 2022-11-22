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52 минуты назад

В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении обещания России по курдам

Lenta.ru

Россия выполняет все свои обязательства, которые касаются и «очистки» регионов Сирии от курдский вооруженных формирований. Так прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о невыполнении Россией обязательств по курдам депутат Госдумы Олег Морозов, чьи слова приводит РИА Новости.

В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении Россией обещания
Фото: ТАССТАСС

«Российская сторона выполняет все свои обязательства по соответствующему меморандуму. Патрулирование территорий, которые покинули курды — это совместная ответственность. То есть и Турции в том числе», — ответил парламентарий.

По его слова, любые силовые действия на этих территориях чреваты опасными последствиями, так как может быть снижена возможность политического урегулирования ситуации.

В МГИМО оценили заявление Эрдогана об отказе РФ «выполнять долг» в Сирии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Эрдоган напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

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