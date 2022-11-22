Последний обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ назвали одним из самых серьезных

Последний обстрел территории Запорожской атомной электростанции со стороны украинских силовиков стал одним из самых серьезных за последнее время, удары наносились прицельно. Об этом заявил во вторник советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Даже МАГАТЭ признало, что этот обстрел был одним из самых тяжелых за последнее время. Били прицельно, а не беспорядочно. Критически важное оборудование не пострадало, но ложилось все совсем рядом", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
Эксперт добавил, что на данный момент имеющейся на объекте защиты достаточно.
"Станция защищена сегодня надежно. <...> Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения <...>. Но это не значит, что защита абсолютна", - отметил он.
Как сообщило ранее Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По его данным, только в течение 19 и 20 ноября киевские силовики выпустили по объекту по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса №2, где хранится ядерное топливо.