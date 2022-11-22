Последний обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ назвали одним из самых серьезных

"Даже МАГАТЭ признало, что этот обстрел был одним из самых тяжелых за последнее время. Били прицельно, а не беспорядочно. Критически важное оборудование не пострадало, но ложилось все совсем рядом", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".