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9 часов назад

Пенсионерка из Хабаровска отправилась помогать раненным в зону СВО

ТАСС

Жительница Хабаровска в возрасте 71 года в качестве добровольца отправилась в зону спецоперации для помощи раненым. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении ОНФ в Хабаровском крае.

"Наталья Богдановна Пасика сегодня утром отправилась в Москву, откуда поедет в Ростов-на-Дону и далее в Луганскую область, где она будет помогать раненным в госпитале медицины катастроф", - сказали в реготделении.

Женщина заканчивала курсы сестры милосердия и долгое время оказывала помощь больным в Хабаровске. Поэтому соответствующий опыт имеется. В ОНФ ее знают как активного волонтера - она много помогала с сортировкой гуманитарной помощи для мобилизованных. В зоне СВО уже находится ее внук, туда отправился и ее сын - оба вызвались добровольцами.

"Она решила, что тоже должна оказать посильную помощь на месте. Со здоровьем у нее все в порядке. На разных точках маршрута ее будут встречать наши коллеги", - сказали в реготделении.

Сама она родилась по Донецком, около 50 лет прожила в Хабаровске.

С собой у женщины письма от хабаровских школьников с пожеланиями скорейшего выздоровления раненым.

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