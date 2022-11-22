США ускорили закупку вооружений

Командование Сухопутных войск США ускоряет процесс закупки вооружений для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам помощника министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, ускорение процесса заключения контрактов основано на одновременном выполнении некоторых действий, которые раньше осуществлялись последовательно.

За последнее время американские власти заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контракты на сумму $2,6 млрд, из них с конца октября - на сумму в $1 млрд. В основном средства пошли на закупку боеприпасов и ракет. По словам Буша, такие темпы на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона.

Он также отметил, что Армия США 3 мая получила из бюджета первую часть средств на пополнение вооружений, а затем финансирование направлялось каждые несколько недель. Объемы средств варьировались от нескольких сотен миллионов до почти $1 млрд.