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10 часов назад

США ускорили закупку вооружений

Елена Прошина

Командование Сухопутных войск США ускоряет процесс закупки вооружений для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

США ускорили закупку вооружений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам помощника министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, ускорение процесса заключения контрактов основано на одновременном выполнении некоторых действий, которые раньше осуществлялись последовательно.

За последнее время американские власти заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контракты на сумму $2,6 млрд, из них с конца октября - на сумму в $1 млрд. В основном средства пошли на закупку боеприпасов и ракет. По словам Буша, такие темпы на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона.

Он также отметил, что Армия США 3 мая получила из бюджета первую часть средств на пополнение вооружений, а затем финансирование направлялось каждые несколько недель. Объемы средств варьировались от нескольких сотен миллионов до почти $1 млрд.

Ранее The Washington Post уже писал об истощении запасов вооружения в Европе и США из-за помощи Украине. Отмечалось, что многие вооружения уже были переданы, и западным странам приходится «копаться глубже» в своих запасах.

Армия,Пентагон,
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