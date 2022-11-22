Британский наемник Шариф А., получивший ранения во время боя на Украине, рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ и об отсутствии лекарств и обезболивающих для раненных на поле боя. Интервью с ним, взятое в Одессе, опубликовал немецкий таблоид Bild.

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«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе», — рассказал наемник.

По его словам, после ранения он «лежал лицом вниз в грязи», а с поля боя его вытаскивали сослуживцы.

«Это бой на истощение, и это так ужасно», — заключил британец.