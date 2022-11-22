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3 часа назад

Британский наемник Шариф пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие обезболивающих

Газета.Ru

Британский наемник Шариф А., получивший ранения во время боя на Украине, рассказал о проблемах со снабжением в ВСУ и об отсутствии лекарств и обезболивающих для раненных на поле боя. Интервью с ним, взятое в Одессе, опубликовал немецкий таблоид Bild.

Британский наемник рассказал об отсутствии у ВСУ обезболивающих для раненных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе», — рассказал наемник.

По его словам, после ранения он «лежал лицом вниз в грязи», а с поля боя его вытаскивали сослуживцы.

«Это бой на истощение, и это так ужасно», — заключил британец.

По данным издания, Шариф А. был «изрешечен русскими пулеметами» — у него пробиты оба легких, а правая рука «превратилась в лохмотья». Однако «больше, чем полученные травмы», «его ранит», что он «не дошел до Херсона», отмечает немецкая газета.

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