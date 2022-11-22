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3 часа назад

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах на павловском и угледарском направлениях

Газета.Ruиещё 4

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об успехах российской армии на павловском и угледарском направлениях, передает ТАСС.

Пушилин заявил об успехах на павловском и угледарском направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».

19 ноября Пушилин сообщал о продвижении сил ДНР в Артемовске и по всей линии фронта.

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В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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