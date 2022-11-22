В ЕС потребовали признать ЧВК Вагнера террористической организацией

Депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК (частную военную компанию) Вагнера в список террористических организаций. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, с таким призывом к руководству ЕС обратились депутаты нескольких партий Европарламента.
Ранее Рийгикогу - эстонский парламент - осудил участие ЧВК Вагнера в украинском конфликте и счел необходимым признать ее, а также вооруженные силы ДНР и ЛНР «террористическими организациями».
Кроме того, парламент Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а саму Россию - «государством-спонсором терроризма».
23 ноября в Европарламенте пройдет голосование по резолюции, требующей признать РФ «государством-спонсором терроризма».