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10 часов назад

В ЕС потребовали признать ЧВК Вагнера террористической организацией

Мария Иванова

Депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК (частную военную компанию) Вагнера в список террористических организаций. Об этом сообщает Politico.

В ЕС потребовали признать ЧВК Вагнера террористической организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, с таким призывом к руководству ЕС обратились депутаты нескольких партий Европарламента.

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Ранее Рийгикогу - эстонский парламент - осудил участие ЧВК Вагнера в украинском конфликте и счел необходимым признать ее, а также вооруженные силы ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Кроме того, парламент Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а саму Россию - «государством-спонсором терроризма».

23 ноября в Европарламенте пройдет голосование по резолюции, требующей признать РФ «государством-спонсором терроризма».

Армия,Европарламент,НАТО,ЕС,
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