В ЕС потребовали признать ЧВК Вагнера террористической организацией

Депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК (частную военную компанию) Вагнера в список террористических организаций. Об этом сообщает Politico.

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По данным издания, с таким призывом к руководству ЕС обратились депутаты нескольких партий Европарламента.

Ранее Рийгикогу - эстонский парламент - осудил участие ЧВК Вагнера в украинском конфликте и счел необходимым признать ее, а также вооруженные силы ДНР и ЛНР «террористическими организациями».

Кроме того, парламент Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а саму Россию - «государством-спонсором терроризма».