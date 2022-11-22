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5 часов назад

В Чехии назвали уязвимости ВСУ

Деловая газета "Взгляд"

Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.

В Чехии назвали уязвимости ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам ВСУ потеряли инициативу на поле боя из-за дефицита боеприпасов для ракетных войск и артиллерии, а также из-за усталости войск, передает РИА «Новости».

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По словам Петраша, Киев потратил слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы и ждет помощи из-за рубежа.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, ВСУ утратят боеспособность.

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