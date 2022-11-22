В Чехии назвали уязвимости ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.

По его словам ВСУ потеряли инициативу на поле боя из-за дефицита боеприпасов для ракетных войск и артиллерии, а также из-за усталости войск, передает РИА «Новости».

По словам Петраша, Киев потратил слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы и ждет помощи из-за рубежа.