Сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш отметил, что ВСУ потеряли инициативу на поле боя. Это произошло из-за дефицита боеприпасов для артиллерии и ракетных войск.
«Причина - в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», - сказал эксперт в интервью iDNES.
Петраш добавил, что Киев уже израсходовал очень много оружия и финансов. «Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа», - подытожил эксперт.
Ранее турецкий обозреватель Берджан Тутар заявил, что западные страны больше не поощряют фантазии лидера Украины Владимира Зеленского по возвращению бывших территорий «незалежной».