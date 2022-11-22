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13 часов назад

Чешский эксперт нашел слабое место ВСУ

Свободная прессаиещё 1

Сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш отметил, что ВСУ потеряли инициативу на поле боя. Это произошло из-за дефицита боеприпасов для артиллерии и ракетных войск.

Эксперт нашел слабое место ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причина - в большой усталости войск, а также нехватке оружия и боеприпасов. Прежде всего, речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск», - сказал эксперт в интервью iDNES.

Петраш добавил, что Киев уже израсходовал очень много оружия и финансов. «Сейчас их нет, и Украина ждет их в виде помощи из-за рубежа», - подытожил эксперт.

Ранее турецкий обозреватель Берджан Тутар заявил, что западные страны больше не поощряют фантазии лидера Украины Владимира Зеленского по возвращению бывших территорий «незалежной».

Армия,Владимир Зеленский,
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