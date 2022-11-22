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15 часов назад

Су-25 уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Свободная прессаиещё 1

Министерство обороны в очередной раз показало работу экипажей Су-25.

Су-25 уничтожил замаскированные позиции ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Штурмовики Су-25 используются для нанесения авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пилоты выполняют пуски ракет по целям с малых высот. После того как средства поражения использованы, производится маневр для сброса тепловых ловушек.

По данным оборонного ведомства, в ходе очередной операции экипажи Су-25 успешно ликвидировали замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

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Ранее "СП" писала, что президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении заявил, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется на территории ДНР.

«Наиболее жесткие бои по-прежнему на Донетчине. Хотя атак этих суток меньше — из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим», — заявил он.

Армия,Владимир Зеленский,
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