Су-25 уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Министерство обороны в очередной раз показало работу экипажей Су-25.

Фото: ТАСС ТАСС

Штурмовики Су-25 используются для нанесения авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пилоты выполняют пуски ракет по целям с малых высот. После того как средства поражения использованы, производится маневр для сброса тепловых ловушек.

По данным оборонного ведомства, в ходе очередной операции экипажи Су-25 успешно ликвидировали замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня

Ранее "СП" писала, что президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении заявил, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется на территории ДНР.