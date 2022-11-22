Reuters: армия США ускорит закупки вооружения для пополнения арсеналов

Командование Сухопутных войск Соединенных Штатов начало ускорять закупки вооружения в целях пополнениях запасов, истощившихся на фоне помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

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В частности, Буш обратил внимание, что ускорение процесса заключения контрактов по вооружению связано с одновременном выполнением ряда действий, ранее проводимых последовательно и в несколько этапов.

Подробности вооружения США и пополнения запасов американской стороны пока не приводятся.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.