Генсек НАТО обратился с призывом к Сербии и Косово

Миссия KFOR (Kosovo Force), которая призвана обеспечивать стабильность в Косово, находится в повышенной готовности, сообщает «Московский комсомолец».

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Как заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенбарг, это происходит на фоне очередного провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам. Глава НАТО призвал Сербию и Косово избегать эскалации, отметив, что сейчас время ответственности и прагматических решений. Генсек отметил, что силы НАТО KFOR остаются наготове.

Сербия и Косово при посредничестве Европейского союза не договорились об использовании сербских номеров. Сербские власти заявили, что готовы защитить своих граждан, которые проживают в Косово.

В августе Столтенберг говорил о готовности НАТО вмешаться в конфликт между Белградом и Приштиной, если стабильность окажется под угрозой.