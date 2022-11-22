В НАТО признали слабость перед Россией

Адмирал Роба Бауэр заявил, что НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока.

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"В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре", — цитирует РИА Новости адмирала.

Как рассказа бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемой станет низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи.