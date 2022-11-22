В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно о возможном военном столкновении Сирии и Турции

Елена Прошина

Сирия осуждает атаки Анкары по северу своей страны, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя международного комитета сирийского парламента Аммара аль-Асада.

Стало известно о возможном военном столкновении Сирии и Турции
Фото: ТАССТАСС

По его словам, дальнейшие удары могут стать прямым столкновением армий двух стран, так как это является продолжением турецкой оккупации севера Сирии. По словам парламентария, сирийская армия находится на своей земле, ее долг — защищать родину и граждан страны от любой агрессии.

Турция атаковала американский центр по подготовке курдских бойцов

Как сообщил депутат парламента Сирии Муханнад аль-Хадж, если Анкара собирается «ликвидировать террористов», то такие действия надо согласовывать с сирийским руководством.

Парламентарий отмечает, что Турция до сих пор не обеспечила военную координацию армий двух стран, что становится причиной людских потерь. Подчеркивается, что турецкие власти подрывают все усилия по возобновлению отношений между странами.

20 ноября министерство обороны Турции заявило, что были уничтожены базы курдов на севере Сирии. В операции задействовали более 50 самолетов и 20 беспилотных летательных аппаратов. Операция «Коготь-меч» была инициирована в ответ на теракт в Стамбуле. Анкара считает, что за него несет ответственность Рабочая партия Курдистана. Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по четырем регионам в Сирии и по одному в Ираке.

Армия,Рабочая партия Курдистана,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители