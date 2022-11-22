Стало известно о возможном военном столкновении Сирии и Турции

Сирия осуждает атаки Анкары по северу своей страны, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя международного комитета сирийского парламента Аммара аль-Асада.
По его словам, дальнейшие удары могут стать прямым столкновением армий двух стран, так как это является продолжением турецкой оккупации севера Сирии. По словам парламентария, сирийская армия находится на своей земле, ее долг — защищать родину и граждан страны от любой агрессии.
Как сообщил депутат парламента Сирии Муханнад аль-Хадж, если Анкара собирается «ликвидировать террористов», то такие действия надо согласовывать с сирийским руководством.
Парламентарий отмечает, что Турция до сих пор не обеспечила военную координацию армий двух стран, что становится причиной людских потерь. Подчеркивается, что турецкие власти подрывают все усилия по возобновлению отношений между странами.
20 ноября министерство обороны Турции заявило, что были уничтожены базы курдов на севере Сирии. В операции задействовали более 50 самолетов и 20 беспилотных летательных аппаратов. Операция «Коготь-меч» была инициирована в ответ на теракт в Стамбуле. Анкара считает, что за него несет ответственность Рабочая партия Курдистана. Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по четырем регионам в Сирии и по одному в Ираке.