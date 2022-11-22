Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом пишет газета Telegraph.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска — в два раза больше по сравнению с предыдущей серией. Число переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.

Издание упоминает, что полгода назад Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone-1. Обычно они запускаются с воздуха, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) модифицировали грузовики, чтобы использовать их в качестве пусковых платформ.