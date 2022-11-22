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16 часов назад

Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Lenta.ruиещё 1

Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Об этом пишет газета Telegraph.

Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска — в два раза больше по сравнению с предыдущей серией. Число переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.

Издание упоминает, что полгода назад Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone-1. Обычно они запускаются с воздуха, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) модифицировали грузовики, чтобы использовать их в качестве пусковых платформ.

По данным Госдепа США, Вашингтон с конца февраля 2022 года поставил Киеву 236 артиллерийских систем. Украине доставили 142 буксируемые 155-миллиметровые гаубицы M777A2 и 36 105-миллиметровых гаубиц. Кроме того, Вооруженные силы Украины получили 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 минометов.

Армия,Госдеп США,
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