Военкор раскрыл подробности продвижения российской армии в ДНР

В Марьинке Донецкой народной республики (ДНР) штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в центральных районах города. Подробности раскрыл в своем Telegram-канале военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.

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Как рассказал военкор, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление, однако несут потери и отходят с подготовленных рубежей обороны. Ведутся упорные бои в городской застройке.

У российской армии есть шансы выбить противника из Марьинки полностью, подчеркнул военкор.