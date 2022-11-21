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1 час назад

Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации

Lenta.ru

Депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, призывавший россиян не уклоняться от призыва, отправился в зону специоперации для несения службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Фото: Партия "Единая Россия"Партия "Единая Россия"

«Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что избранные народом депутаты «должны показать пример» россиянам.

До этого 45-летний Тарабарин сообщил о получении повестки. Согласно документу, он должен был прибыть в военкомат 20 октября. Оттуда, по словам депутата, его направили в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

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