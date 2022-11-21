Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации

Депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, призывавший россиян не уклоняться от призыва, отправился в зону специоперации для несения службы. Об этом сообщает РИА Новости .

«Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал он.

До этого 45-летний Тарабарин сообщил о получении повестки. Согласно документу, он должен был прибыть в военкомат 20 октября. Оттуда, по словам депутата, его направили в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.