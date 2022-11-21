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2 часа назад

Пентагон: США и ОАЭ подтвердили партнерство в военной сфере

Газета.Ru

США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подтвердили партнерство в военной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Дэвид Херндон по итогам встречи заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля и заместителя начальника штаба ОАЭ Эйсы аль-Мазруи, сообщает официальный сайт американского военного ведомства.

Пентагон: США и ОАЭ подтвердили партнерство в военной сфере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Замминистра Каль подтвердил приверженность США прочным двусторонним отношениям в области обороны. Обе стороны согласились с важностью стратегического партнерства США и ОАЭ как партнерства, основанного на общих интересах и общих приоритетах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Каль прибыл в ОАЭ во главе «делегации высокого уровня» для участия в ежегодном Совместном военном диалоге (JMD), который является главным двусторонним оборонным форумом для продвижения оборонного партнерства США и ОАЭ.

Делегации обсудили «широкий спектр региональных и оборонных вопросов», включая «угрозы региональной безопасности», а также «расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, морской безопасности, противовоздушной и противоракетной обороны».

«Конкретные обсуждения были сосредоточены на глобальной оборонной стратегии США и сотрудничестве в области новых возможностей», — отмечает Пентагон.

Армия,Пентагон,
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