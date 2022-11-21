Рогов сообщил об обстреле поселка Мирное вблизи Мелитополя

Украинские военные прошлой ночью обстреляли из РСЗО HIMARS поселок Мирное, расположенный в 12 км от центра Мелитополя, повреждено здание, пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Ночью были прилеты, HIMARS обстреляли. Никто не пострадал: ни погибших, ни раненых. Там не было ни техники, ни расположения военных. <...> Было обстреляно здание, которое длительное время не эксплуатировалось. Объяснения, зачем это было сделано, нет", - сказал он.
Рогов отметил, что имеющиеся в распоряжении Украины типы ракет для РСЗО HIMARS добивают до Мелитополя, ВСУ неоднократно пытались обстреливать город, но неудачно, так как работала ПВО.