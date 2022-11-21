Рогов сообщил об обстреле поселка Мирное вблизи Мелитополя

"Ночью были прилеты, HIMARS обстреляли. Никто не пострадал: ни погибших, ни раненых. Там не было ни техники, ни расположения военных. <...> Было обстреляно здание, которое длительное время не эксплуатировалось. Объяснения, зачем это было сделано, нет", - сказал он.