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14 минут назад

Рогов сообщил об обстреле ВСУ поселка Мирное вблизи Мелитополя из РСЗО HIMARS

ТАСС

Украинские военные прошлой ночью обстреляли из РСЗО HIMARS поселок Мирное, расположенный в 12 км от центра Мелитополя, повреждено здание, пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил об обстреле поселка Мирное вблизи Мелитополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью были прилеты, HIMARS обстреляли. Никто не пострадал: ни погибших, ни раненых. Там не было ни техники, ни расположения военных. <...> Было обстреляно здание, которое длительное время не эксплуатировалось. Объяснения, зачем это было сделано, нет", - сказал он.

Рогов отметил, что имеющиеся в распоряжении Украины типы ракет для РСЗО HIMARS добивают до Мелитополя, ВСУ неоднократно пытались обстреливать город, но неудачно, так как работала ПВО.

Армия,Владимир Рогов,
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