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27 минут назад

Турция атаковала американский центр по подготовке курдских бойцов

Илья Родин

Самолеты ВВС Турции в понедельник, 21 ноября, нанесли удар по одному из американских центров подготовки курдских бойцов в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бейрутский телеканал Al Mayadeen.

Турция атаковала американский центр по подготовке курдских бойцов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, в этом центре инструкторы из США якобы обучают боевиков курдских «Сил демократической Сирии» (СДС).

Отмечается, что сведений о потерях среди сотрудников центра и курдских бойцов пока не поступало.

Напомним, что Штаты с 2015 года оказывают военную помощь СДС. В ответ курды, контролирующие почти треть Сирии, разрешили американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке государства.

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