Турция атаковала американский центр по подготовке курдских бойцов

Самолеты ВВС Турции в понедельник, 21 ноября, нанесли удар по одному из американских центров подготовки курдских бойцов в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бейрутский телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в этом центре инструкторы из США якобы обучают боевиков курдских «Сил демократической Сирии» (СДС).

Отмечается, что сведений о потерях среди сотрудников центра и курдских бойцов пока не поступало.