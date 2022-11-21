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3 часа назад

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot

Илья Родин

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что во время телефонных переговоров договорилась с польским коллегой Мариушем Блащаком о размещении на территории Польши ЗРК Patriot. Об этом пишет Stern.

ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ламбрехт пояснила, что договорилась с коллегой об отправке в Польшу ЗРК Patriot. Кроме того, было достигнуто соглашение о защите польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter.

Блащак отметил, в свою очередь, что в разговоре не были обсуждены важные детали. В частности, какие именно версии комплекса будут направлены в страну, в каком количестве и в какие сроки.

Он подчеркнул, что надеется узнать эти подробности от Берлина.

Напомним, что ранее на границе Польши с Украиной произошел так называемый «ракетный инцидент». Ракета ПВО преодолела противовоздушную оборону страны НАТО и упала в районе зернохранилища. В результате происшествия погибли два человека, пострадал трактор.

Армия,Кристина Ламбрехт,Мариуш Блащак,НАТО,
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