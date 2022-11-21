ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что во время телефонных переговоров договорилась с польским коллегой Мариушем Блащаком о размещении на территории Польши ЗРК Patriot. Об этом пишет Stern.
Ламбрехт пояснила, что договорилась с коллегой об отправке в Польшу ЗРК Patriot. Кроме того, было достигнуто соглашение о защите польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter.
Блащак отметил, в свою очередь, что в разговоре не были обсуждены важные детали. В частности, какие именно версии комплекса будут направлены в страну, в каком количестве и в какие сроки.
Он подчеркнул, что надеется узнать эти подробности от Берлина.
Напомним, что ранее на границе Польши с Украиной произошел так называемый «ракетный инцидент». Ракета ПВО преодолела противовоздушную оборону страны НАТО и упала в районе зернохранилища. В результате происшествия погибли два человека, пострадал трактор.