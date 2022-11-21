Турция атаковала американский центр по подготовке курдских бойцов

Самолеты турецких ВВС нанесли в понедельник удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в северо-восточной провинции Хасеке ( Сирия ). Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, который утверждает, что в этом центре работают военные инструкторы из США.

США с 2015 года оказывают помощь СДС в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Курды, контролирующие 27% территории Сирии, позволили американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке страны. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.