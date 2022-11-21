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3 часа назад

СМИ: турецкие ВВС атаковали американский центр по подготовке курдских бойцов в Сирии

ТАСС

Самолеты турецких ВВС нанесли в понедельник удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в северо-восточной провинции Хасеке (Сирия). Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, который утверждает, что в этом центре работают военные инструкторы из США.

Турция атаковала американский центр по подготовке курдских бойцов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данных о потерях в рядах курдских бойцов и американских специалистов не приводится.

США с 2015 года оказывают помощь СДС в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Курды, контролирующие 27% территории Сирии, позволили американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке страны. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.

Армия,Исламское государство,
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